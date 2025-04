Movieplayer.it - Sylvia Chang riceverà il premio alla carriera al Far East Film Festival: svelato il programma

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice, sceneggiatrice e regista taiwanese sarà ospite delche si svolgerà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio prossimi È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta streaming, il Far27, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio. La line-up conta quest'anno 75 titoli (7 le anteprime mondiali, 15 quelle internazionali, 20 quelle europee e 19 quelle italiane) provenienti da 11 paesi. Sul palco del Teatro Nuovo, la leggendariail Gelso d'Oro. Il FEFF 27 esplorerà l'Asia contemporanea anche attraverso il giornalismo d'attualità (ritornano Giulia Pompili e Francesco Radicioni con Bambù), le connessioni industry Oriente-Occidente (sotto il segno di Focus Asia) e, ovviamente, gli imperdibili Far .