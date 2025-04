Vanityfair.it - Sydney Sweeney e Glen Powell: la commedia romantica è diventata realtà?

Leggi su Vanityfair.it

Lei spunta tra gli invitati al matrimonio della sorella di lui, dinamica ironicamente molto simile al film Anyone But You che li aveva visti protagonisti. C’è del tenero o sono solo amici? Noi, nel dubbio, prepariamo i pop-corn