Calciomercato.it - Svolta Tonali: firma in Serie A, scambio in Premier

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista italiano del Newcastle, Sandro, è pronto a ripartire dallaA dopo l’exploit inLeague. Ecco il nuovoper un nuovo progetto autenticoDal Brescia al Milan prima di volare inLeague: Newcastle è stata una tappa fondamentale per la sua crescita in campo e fuori. Sandroè diventato un elemento indispensabile anche nello scacchiere tattico del Ct Luciano Spalletti, ma ora non vede l’ora di tornare protagonista inA. Spunta un nuovoavvincente: ecco la mossa a sorpresa per rivederlo nel campionato italiano.inA,in– Lapresse – calciomercato.it La crescita di Sandroè stata esponenziale dopo i tanti problemi che ha dovuto affrontare fuori dal campo. Ora il centrocampista italiano è diventato più maturo prendendosi tante responsabilità anche sul terreno di gioco.