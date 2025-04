Panorama.it - Svolta Elkann, Scanavino lascia Gedi per occuparsi solo di Juventus

Laprima di tutto, il piano di risanamento e rilancio del club bianconero ha bisogno della massima attenzione e d’ora in poi avrà un amministratore delegato focalizzatodi esso. La scelta di Johnè stata ufficializzata al culmine di dieci giorni in cui il numero uno di Exor si è preoccupato dell’andamento del club calcistico come mai nel recente passato. Prima il via libera all’esonero di Thiago Motta, protagonista dei problemi che hanno spinto la squadra ai margini della zona Champions League, poi la preferenza indicata per Igor Tudor nella veste di traghettatore, così da tenersi le mani libere per selezionate il prossimo allenatore in estate, quindi l’intervento per supportare con 15 milioni di euro subito (con disponibilità a un ulteriore aumento di capitale fino a 100 milioni) i conti della società così da non incorrere in limiti sul mercato di giugno.