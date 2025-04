Svimez ecco il nuovo sito | un hub innovativo sulle dinamiche territoriali e sulle politiche di sviluppo

Leggi su Ildenaro.it

La, l’Associazione per lodell’industria nel Mezzogiorno, presenta il suoweb, un portale completamente rinnovato, un punto di riferimento digitale per l’analisi economica e sociale, la ricerca e la divulgazione sull’economia dei territori,trasformazioni sociali e sull’andamento delledie coesione. Il(www..it) è stato progettato per offrire una navigazione più intuitiva, un accesso semplificato ai dati e un’esperienza interattiva per studiosi, policy maker, giornalisti, imprese e cittadini interessati ai temi delle disuguaglianze, delloe dellepubbliche.Le novitàCon un’interfaccia moderna e accessibile, il portale è stato ripensato per garantire una fruizione ottimale da qualsiasi dispositivo, con una grafica chiara e un’organizzazione dei contenuti più immediata.