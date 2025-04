Gqitalia.it - Susan Sarandon a Milano denuncia il clima intimidatorio negli Stati Uniti: «Parlare oggi può costare molto caro, ma la nostra umanità è più forte della paura»

Leggi su Gqitalia.it

L’attrice e attivista americanaè arrivata aper presentare Breathtaking, l’installazione del fotografo Fabrizio Ferri nata dalla riflessione sull’effetto devastante delle plastiche e delle microplasticheoceani, in prima assoluta mondiale al Museo di Storia Naturale dal 2 al 27 aprile.«Sono felice di essere qui nella vostra bellissima città per qualcosa di piùsettimanamoda e avere l'opportunità di affrontare altri argomenti», ha detto, «Credo che la mostra ne affronti unoimportante e lo faccia in maniera elegante: spostando il problema dal mare a noi». Un’eleganza che appartiene anche all’attrice:diva hapoco quando entra nella sala del museo in abito scuro perai giornalisti. Sempre bellissima, colpisce chi le siede di fronte principalmente per la sua forza d’animo.