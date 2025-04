Movieplayer.it - Superman: nuovo sguardo al film di James Gunn tra "robot, bambini mostruosi e kaiju giganti"

Una versione più realistica e articolata dell'epopea dell'Uomo d'Acciaio introdotta dal registae dalle star Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, e David Corewnswet al pubblico del CinemaCon. Le star diRachel Brosnahan, Nicholas Hoult, e David Corewnswet hanno affiancato il registanel corso dell'emozionante presentazione delal CinemaCon di Las Vegas, mostrando al pubblico uno sneak peek delin uscita il 10 luglio. Ilato inedito si apre in modo simile al trailer già diffuso, mostrando unferito che compie un atterraggio di fortuna in una tundra ghiacciata e chiama Krypto per chiedere aiuto. Il supercane trascina il nostro eroe nella sua Fortezza della Solitudine, dove i suoi custodisi mettono all'opera per curarlo con il potere del sole giallo .