Superman | la descrizione del footage mostrato al CinemaCon

: ladelalJames Gunn, che è stato assunto dal capo della Warner Bros. Discovery David Zaslav per rinvigorire l’universo cinematografico della DC dopo una serie di film deludenti come “The Flash” e “Justice League“, è salito sul palco delper condividere ciò che sta preparando. E il progetto in cui ha investito di più personalmente, ““, lo ha visto anche scrivere la sceneggiatura e dirigere l’avventura dei fumetti. L’idea è di offrire al pubblico un rifacimento più luminoso e ottimista dopo che la DC ha imboccato una strada più oscura e cupa con lo Snyder-verse.“Questo è un film che celebra la gentilezza e l’amore umano”, ha promesso Gunn ai proprietari dei cinema. E questo messaggio si è rispecchiato sicuramente nel trailer che la DC ha condiviso durante la presentazione della Warner Bros.