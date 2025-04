Ilgiorno.it - Superenalotto e 10eLotto, vincite pesanti in Lombardia: a Cantù un 9 Doppio Oro da 100mila euro

Milano, 2 aprile 2025 - Ancora una voltadecisamente fortunata al: come riporta Agipronews, la vincita più alta del concorso di martedì 1 aprile è stata infatti realizzata a, in provincia di Como:grazie a un “9”Oro centrato in un punto vendita di Via. L'ultimo concorso delha distribuito premi per 30,1 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo dida inizio anno. Questi i numeri vincenti deldi martedì 1 aprile Numeri vincenti: 04 13 14 27 29 33 37 42 44 48 51 59 60 61 63 65 73 76 82 88 NUMERO ORO:60ORO:60 48 Lotto eoggi: estrazione e numeri vincenti di martedì 1 aprile 2025 Anche ilpremia la. Nell'ultimo concorso centrato un “5” da 43.