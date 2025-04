Gamerbrain.net - Super Pocket Neo Geo Edition: Annunciata la nuova console portatile per i retrogamer

La magia degli anni ’90 torna avita grazie allaNeo Geo, unacompatta che mescola il fascino retro del Game Boy con linee moderne e dettagli curati. Il corpo nero elegante è impreziosito dal logo Neo Geo dorato, un richiamo diretto ai tempi gloriosi delle sale giochi.Compatibilità Evercade e libreria espandibileRealizzata da Blaze, lanon è solo unanostalgica, ma un sistema completo: è pienamente compatibile con le cartucce Evercade, il che significa che puoi inserire direttamente raccolte ufficiali dedicate a nomi storici come Atari, Taito, Capcom, Technos e molti altri. Una libreria in continua crescita che rende questa piccola macchina un vero e proprio hub per il retro gaming.14 classici SNK preinstallatiLainclude 14 giochi SNK già preinstallati, pronti da giocare sin dal primo avvio.