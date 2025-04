Baritoday.it - "Sulla via del Calvario", la rappresentazione delle ultime ore di vita di Gesù nel centro storico di Valenzano

Leggi su Baritoday.it

Dopo i numerosi successi degi anni scorsi, l’Associazione culturale “TGH”, acronimo che sta per “The Glorious Head”, le “cape gloriose”, porterà in scena una particolaredella Passione e Morte di Cristo.L’Associazione che, tradizionalmente, mette in scena spettacoli di.