Lanazione.it - Sulla rampa in contromano, travolge e ribalta pick-up. Tragedia sfiorata al ‘115’

Leggi su Lanazione.it

Pietrasanta (Lucca), 2 aprile 2025 – Tre auto coinvolte, di cui una cappottata tanto da rendere necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il conducente, tre feriti per fortuna non gravi e il traffico sull’Aurelia interrotto per più di un’ora e mezzo. Eppure l’incidente avvenuto ieri verso le 11,55 al sottopasso del ’115’ avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, per non dire drammatiche. A causarlo è stata una Fiat 500, proveniente da Montiscendi, che ha imboccato la statale usandolalato mare, che invece serve per uscire dall’Aurelia e andare verso Montiscendi. In quel mentre un-up stava transitandostatale in direzione Querceta-Massa e l’impatto è stato inevitabile. La 500 ha centrato la ruota posteriore del-up, che si èto andando a urtare contro una terza macchina, una Panda.