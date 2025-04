Liberoquotidiano.it - Sulla piazza pro-Europa Lepore inguaia Gualtieri

In Campidoglio hanno gli incubi. Le dichiarazioni del sindaco di Bologna sulle spese per la manifestazione “per l'” di domenica prossima, hanno fatto scattare i nervi a più di qualcuno. Ma come – dicono negli staff dell'amministrazione capitolina – noi stiamo nella bufera per quei maledetti 350mila euro pubblici perdel Popolo, e lui, Matteo, si mette a giocare a chi è più virtuoso, annunciando una spesa di appena ventimila euro, così dice lui, e in più tutti provenienti dai privati? Mica hanno torto a temere nuove bufere, soprattutto da parte della Corte dei Conti. Due sono gli esposti su Roma attenzionati dalla magistratura contabile. Il primo, con una successiva integrazione, è stato di Fabrizio Santori, capogruppo della Lega, unitamente all'altro consigliere del Carroccio Maurizio Politi, e di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi; l'altro, presentato dall'ex sindaca Virginia Raggi, pure molto documentato, con puntuali riferimenti normativi che certo non possono sfuggire alla valutazione della Corte: lo hanno sottoscritto una serie di consiglieri municipali (Festa, Rosati, Badaracco, Canale e Medaglia).