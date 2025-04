Formiche.net - Sui dazi meglio negoziare. Conviene all’Europa e anche agli Usa. Lombardi spiega perché

Leggi su Formiche.net

Donald Trump ha mantenuto fede alla sua parola e questa sera annuncerà i tanto temuticontro l’Europa e le sue importazioni. Tradotto, vendere alle imprese americane i beni prodotti nel Vecchio continente costerà di più. Per l’Italia è già tempo di fare qualche conticino. Proprio oggi Confindustria ha rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2025 dell’economia italiana: quest’anno il Pil rallenterà a +0,6%, da +0,9% stimato a ottobre scorso. Ma, hanno avvertito gli industriali, un’escalation protezionistica potrebbe determinare un Pil in caduta a +0,2% nel 2025 e a +0,4% nel 2026. Il rischio è poi la fuga di aziende e capitali negli Usa.La posizione dell’Italia, tenendo sempre a mente che la politica commerciale è prerogativa della Commissione europea, è chiara: pronti a rispondere, ma dialogo aperto con gli Stati Uniti, che sono e restano partner industriali fondamentali per l’economia italiana.