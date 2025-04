Calcionews24.com - Suarez, la rivelazione del Pistolero: «Nel 2012 volevo andare alla Juve: ecco come e chi mi convinse a rimanere»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Luis, che rivela un retroscena di mercato legato: «Nelgiocare per loro, ma poi.» Luis, attaccante dell’Inter Miami in cui gioca al fianco di Messi, suo ex compagno anche al Barcellona, ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata allo streamer Davoo Xeneize che nelfu .