Stupenda mattinata a Taranto con il Mille di Miguel

Tarantini Time QuotidianoFra poco più di un anno, in questa stessa pista, si svolgeranno i Giochi del Mediterraneo di. E qualcuno forse ricorderà la giornata di oggi, l’esordio dell’impianto ristrutturato battezzato però non dai nomi altisonanti dell’atletica, ma da ragazze e ragazzi delle scuole di. Molti dei quali hanno “assaggiato” per la prima volta le otto corsie (con una nona al fianco modello stadio Olimpico di Roma) proprio in questa occasione. E l’occasione era la Corsa didedicata alla memoria diBenancio Sanchez, il maratoneta poeta argentino desaparecido, profeta dello sport di tutti, per tutti, con tutti. Lo slogan dell’iniziativa che porta il suo nome e che vuole esprimere un messaggio chiaro: nessuno escluso, tutti devono avere la possibilità di correre.