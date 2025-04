Bubinoblog - STRISCIA, CAOS AL MERCATO CONTRO DE MARTINO: “DEVI ESSERE ONESTO, CI METTI LA FACCIA”

«Non esiste il caso, perché è tutto programmato», «Non è fortuna se c’è un budget da rispettare», «I pacchi rossi ci sono sempre. Chissà com’è.»: sono solo alcune opinioni della gente sulle stranezze di Affari Tuoi.Stranezze su cuila notizia da giorni punta i riflettori, sottolinea un comunicato del tg satirico di Canale 5.Proprio per la già dimostrata necessità di rientrare in un budget, il tg satirico di Antonio Ricci ha svelato che nel programma dei pacchi di Raiuno sono determinanti le informazioni acquisite dagli autori in sede di colloquio e utilizzate per far arrivare i pacchi più ricchi al termine della puntata, come quella sui numeri fortunati dei concorrenti.Tali conclusioni sono confermate dall’esame capillare dell’andamento vincite in centinaia di puntate di Affari Tuoi da parte di esimi professori universitari di economia, matematica e statistica che lo hanno studiato e approfondito.