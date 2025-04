Quotidiano.net - Stellantis ospita la convention 2025 dei fornitori europei a Mirafiori

hato l'edizionedelladeinello storico Heritage Hub nello stabilimento di, a Torino. Hanno partecipato i rappresentanti di circa quattrocentocinquantae delle loro associazioni. L'evento - il più grande in Europa da quando è nata- è stato condotto da Maxime Picat, responsabile degli acquisti e della qualità dei, e Jean-Philippe Imparato, responsabile europeo, con altri dirigentidel gruppo. "Crediamo che il nostro successo si fondi sulla solidità delle partnership con ie gli stakeholder. Lavorando insieme possiamo sviluppare e lanciare sul mercato prodotti innovativi in grado di soddisfare la richiesta di qualità e accessibilità da parte dei clienti. Oggi non solo il nostro business è in crescita, ma guidiamo insieme il mercato da una posizione di leadership condividendo una visione basata su eccellenza, innovazione tecnologica e soddisfazione del cliente", ha detto Picat nel discorso di apertura.