Lanazione.it - Stefano Lorenzoni “allena” la squadra toscana nella competizione dedicata alla colomba

Arezzo, 2 aprile 2025 – Il Maestro pasticcere, presidente dei Dolciari e Panificatori Cna Arezzo e membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, guiderà ladellanazionaleartigianale "Giovani Lievitisti a Confronto", giuntasua seconda edizione. In gara ci saranno i migliori talenti under 33 del settore suddivisi in squadre regionali, ed a guidarli ci saranno i maestri riconosciuti dell’arte della pasticceria scelti dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano che organizza l’evento, in programma a Bologna il prossimo 8 aprile. “Sono molto contento di guidare questi giovani talenti – spiega– ed ho selezionato Alex Pagliai, Mariotto Addisu e Francesco De Padova con i quali ho già messo a punto le tre ricette che parteciperanno alle categorie previste.