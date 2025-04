Bollicinevip.com - Stefano De Martino vince la serata e batte la concorrenza

DelalaUn trionfo per l’intrattenimento leggero e spensierato di Stasera Tutto è PossibileDee il suo spettacolo hanno ottenuto i migliori dati di audience nelladel 1° aprile. Il programma trasmesso su Rai 2 ha raggiunto un eccezionale 18,2% di share, lasciando indietro la competizione sulle altre reti principali.Lo show che diverte e coinvolgeShare 1 aprile PH PressIl formatnte di Rai 2 ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento per l’intrattenimento italiano. Con giochi spettacolari, ospiti brillanti e momenti esilaranti, lo spettacolo ha attirato oltre 2,7 milioni di spettatori, garantendo unaall’insegna della leggerezza.Gli altri programmi rimangono indietroLe altre trasmissioni in onda non sono riuscite a raggiungere gli stessi numeri.