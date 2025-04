Tpi.it - Stefano Argentino ha confessato l’omicidio di Sara Campanella: “Sostiene che lei lo ricambiasse. Tornava di continuo sul loro rapporto, anche fuori contesto”

hadi, la 22enne morta sgozzata in strada a Messina davanti a decine di persone. Il 27enne, che da due anni molestava la vittima, ha ammesso davanti al gip “i fatti che gli vengono contestati”se non ha saputo spiegare i motivi del suo assurdo gesto. “Ha ammesso i fatti che gli vengono contestati, ha. Ha risposto a qualche domanda, ma non ha spiegato cosa lo ha spinto ad aggredire la ragazza. Si è certo reso conto della gravità dei fatti, è estremamente prostrato” ha spiegato il suo legale, che Raffaele Leone, però ha già fatto sapere di aver rinunciato all’incarico per motivi personali.“ha raccontato di aver manifestato sempre il suo interesse ae di essere stato ricambiato dalla ragazzase ha sostenuto che non erano mai arrivati a fidanzarsi” ha aggiunto il legale.