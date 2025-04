Ilfattoquotidiano.it - Stefano Argentino ha confessato il femminicidio di Sara Campanella

hadi aver ucciso, la 22enne studentessa ammazzata lunedì pomeriggio a coltellate in strada a Messina. “Ma non ha spiegato cosa lo ha spinto ad aggredirla”, ha detto il suo avvocato Raffaele Leone al termine dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari confermando che il 27enne ha ammesso i fatti che gli vengono contestati dai magistrati.è stato fermato nella notte tra lunedì e martedì in un ben and breakfast di Noto, nel Siracusano, dove si era nascosto dopo essere fuggito. Contro lui i pubblici ministeri ritengono di avere numerosi indizi, comprese le testimonianze di alcune persone presenti in viale Giazzi quandoè stata accoltellata e le immagini delle telecamere di videosorveglianza che immortalato il giovane mentre si apposta in attesa della 22enne, la pedina e poi la aggredisce durante una discussione.