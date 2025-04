Movieplayer.it - Star Wars: Tales of the Underworld, il trailer e il poster dei corti animati

Leggi su Movieplayer.it

Arriverà il 4 maggio su Disney+ il 4 maggio la serie animataof the, il progetto composto da cortometraggi di cui è stato diffuso il. Disney+ ha annunciato la data di uscita diof the, la serie antologica composta da cortometraggitargata Lucasfilmon: l'appuntamento per i fan della saga è stato fissato al 4 maggio, giorno in cui si celebra loDay. Ilregala le prime anticipazioni sugli eventi che verranno mostrati sugli schermi grazie al progetto creato da Dave Filoni, di cui è stato pubblicato anche il. Il nuovo capitolo della saga diLa serie, composta da cortometraggi, ha debuttato nel 2022 conof the Jedi e due anni dopo è .