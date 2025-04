Lanazione.it - Squadra Corse grande protagonista nel fine settimana di gare

Pisa, 2 aprile 2025 –ricco di soddisfazioni per laCittà di Pisa avendo colto, con i suoi conduttori, ottimi risultati nelle duein cui erano presenti: il Rally della Val d'Orcia ed il Rally Prealpi Orobiche. Ottima prestazione per il giovane Michele Crecchi che, a fianco di Galluzzi, ha colto addirittura l’ottava piazza assoluta con la performante Opel Corsa Gsi nel Rally della Val d’Orcia, gara valevole per il Campionato Italiano Rally Terra Storici. Il co-pilota della scuderia pisana si è così riscattato del fulmineo ritiro al precedente rally. “Un bel risultato questa volta - dice Crecchi e prosegue - dopo la delusione del ritiro alla mia gara d’esordio su fondo sterrato al Rally di Foligno, qui, al Rally della Val d’Orcia ci siamo riscattati con ottimi tempi in prova e sempre nei top ten della classifica assoluta.