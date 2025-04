Spider-Man | Brand New Day si cerca un maschio tra i 30 e i 50 anni per un ruolo da villain

Leggi su Cinefilos.it

-Man:New Day, siuntra i 30 e i 50per undaUna recente indiscrezione ha affermato che il Peter Parker di Tom Holland incontrerà per la prima volta un cattivo femminile in-Man:New Day, ma sembra che l’Uomo Ragno potrebbe avere a che fare con più di un cattivo. Lo scooper Daniel Richtman riporta infatti che, oltre al misterioso nemico femminile, è in corso il casting per un attore di età compresa tra i 30 e i 50per interpretare un antagonista maschile senza nome.Si ipotizza già che si tratti di una nuova versione di Norman Osborn, alias Green Goblin, ma ci sono numerose altre possibilità. Una precedente indiscrezione suggeriva che Spidey avrebbe affrontato un cattivo mai visto prima in live-action, il che potrebbe restringere un po’ il campo – anche se ovviamente potrebbe rivelarsi l’altro cattivo, quello femminile.