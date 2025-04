Spettacoli dal vivo nelle periferie | finanziamenti Mic per 105 milioni di euro

Leggi su Ildenaro.it

Spettacolo daldelle città metropolitane: “nell’ottica di garantire anche per l’anno 2025 la continuità dell’azione di sostegno a favore delle attività di spettacoloaree periferiche di comuni capoluogo delle città metropolitane il Ministero della Cultura ha destinato la somma di 10.500.000al finanziamento di attività di spettacolo dalvolte a promuovere progetti di inclusione sociale riequilibrio territoriale e ovviamente tutela occupazionale”. Lo ha affermato il ministro della Cultura Alessandro Giuli in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro. Risorse messe in campo per “valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performativearee periferiche delle città metropolitane.