"Speed Marathon", controlli a tappeto contro l'eccesso di velocità

Tempo di lettura: < 1 minutoAl via la “”, l’iniziativa europea di sensibilizzazionedicui ha aderito la Polizia Stradale Italiana, organizzata “ROADPOL” – European Roads Policing Network.Mercoledì 9 aprile 2025, sarà una giornata diche vedrà impegnate le pattuglie della Polizia Stradale preceduta – dal 7 al 13 aprile 2025 – da un’intensa attività di prevenzione e repressione del superamento dei limiti di, anche con l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche in dotazione, sia sulla viabilità autostradale e sia sulle principali arterie di comunicazione del nostro Paese.L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione promosse dall’Unione Europea per il periodo 2021-2030 con l‘obiettivo di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.