Speed 02 04 2025 Roll Up

Procede il torneo per determinare la sfidante di Candice LeRae• Michin sconfigge Shayna Baszler con unUp in 2:13 minutiSettimana prossima dovrà vedersela con Sol Ruca, non azzardatevi a farla vincere contro la surfista