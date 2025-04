Ilgiorno.it - Spaccata nella gelateria. Magro bottino, danni ingenti

VIGEVANO (Pavia)Migliaia di euro di, per undi meno di 50 euro di fondo cassa. L’ennesimo furto aidi un esercizio commerciale è stato messo a segno in viale Petrarca a Vigevano,notte tra domenica e lunedì, denunciato il giorno successivo ai carabinieri. Gli ignoti malviventi hanno scardinato la saracinesca esterna e poi mandato in frantumi il vetro della porta d’ingresso de “Il Gelatiere“. Non potevano certo sperare di trovare qualcosa di particolarmente prezioso da rubare in una, non essendo ladri specializzati nel furto di parti d’arredo o macchinari o dei costosi frigoriferi, come accaduto in altri diversi colpi, ma hanno puntato dritto alla cassa, forse confidando di trovare un po’ più di contanti. Invece si sono dovuti accontentare di poche decine di euro, più che altro in monete lasciate per i resti.