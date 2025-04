Ilrestodelcarlino.it - Sovversivi di papà

Una piccola minoranza di studenti del liceo Minghetti di Bologna (presto imitata dai coetanei di altri istituti) ha occupato la scuola, il preside ha sporto denuncia per l'atto di prevaricazione nonché per alcuni danni materiali arrecati, i genitori si sono schierati in modo massiccio dalla parte dei figli. Fin qui i fatti. In questa sede non ci occuperemo né dei ragazzi né del preside, perché in fondo gli uni e l'altro stanno facendo il loro mestiere, secondo il canovaccio imposto dai rispettivi ruoli. Ci occuperemo, invece, dei fuori-ruolo, i genitori, che hanno sottoscritto a migliaia una lettera aperta dove si accusa il preside di compromettere il patto educativo (ma quale?) su cui si fonda la comunità scolastica e allo stesso tempo gli si chiede di ritirare le denunce personali perché l'azione degli studenti è stata collettiva (ma davvero?).