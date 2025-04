Juventusnews24.com - Soulé si racconta: «Ho desiderato molto venire alla Roma, mi ha sorpreso la grande accoglienza. Su Dybala…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24sidopo il suo arrivo: tutte le dichiarazioni dell’ex attaccante della Juve sui giallorossiL’ex calciatore della Juveha parlato ai canali ufficiali dellaper analizzare il suo arrivo in giallorosso.PAROLE – «Mi hatanto e non me l’aspettavo. Hoin questo Club. Rapporto con Paredes e Dybala? Il rapporto con loro due è bellissimo. Ci conosciamo da prima che venissi. Stiamo insieme molte ore qui a Trigoria e anche fuori dal campo condividiamo tanto tempo insieme».Leggi su Juventusnews24.com