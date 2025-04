Sostenibilità, Napoli svela il suo futuro sostenibile al Giro d'Italia della Csr

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – IlCsr, l’evento itinerante de Il SaloneCsr e dell’Innovazione sociale, passa dae si fa vetrina del nuovo voltocittà, per raccontare come sta cambiando e come cambierà. L’appuntamento è in programma giovedì 3 aprile alle 9.30 all’Università degli Studi diParthenope, in via Generale .