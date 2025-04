Parmatoday.it - Sospetta fuga di gas in stazione

Leggi su Parmatoday.it

Un forte odore di gas è stato avvertito nei pressi della. Un passante, intorno alle 21:20, ha avvertito la caserma di via Chiavari da dove è partita una squadra di vigili del fuoco per capire di cosa si tratta. Sopralluogo in corso, siunadi gas.