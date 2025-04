Anteprima24.it - Sospensione idrica in città: le zone interessate e le postazioni delle autobotti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiI lavori per la realizzazione della Linea ferroviaria NA-BA hanno reso necessario unanelladi Benevento e in alcuni comuni limitrofi. Gesesa gestirà l’interruzione, riducendo il più possibile i disagi per l’utenza mediante le diverseche saranno a disposizione dei cittadini e fornendo attraverso i propri canali di comunicazione ufficiali (sito internet, numero verde, Whatsapp e Telegram) notizie tempestive sul ripristino del servizio.Informazioni relative al Comune di Benevento.A decorrere dalle ore 16:00 di Giovedì 03 aprile e sino alle ore 22:00 di Venerdì 04 Aprile, salvo imprevisti, sarà sospesa l’erogazionenelle seguenti:* Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;* Contrade Coluonni e San Cumano* Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri);* Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;* Zona San Liberatore e Monteguardia;* Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino e traverse(comprea via Guglielmo di Tocco) fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;* Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;* Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F.