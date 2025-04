It.insideover.com - Sorpresa! Quando era pagato da Kamala Harris, TikTok non era un pericolo per la democrazia

Per gran parte dell’establishment politico-mediatico,– la piattaforma amatissima e diffusissima tra i più giovani, di proprietà della cinese ByteDance – rappresenta una minaccia per la. È considerato un canale difficilmente controllabile, capace di veicolare fake news e favorire ingerenze straniere. Un esempio emblematico è il caso di C?lin Georgescu in Romania: inizialmente protagonista di un sorprendente exploit al primo turno delle elezioni presidenziali grazie a un uso massiccio diper la sua campagna, è stato poi escluso dalla corsa. Secondo l’accusa, il suo successo sarebbe stato alimentato da finanziamenti occulti e da una rete di influencer vicini alla Russia. Ora un’inchiesta di RealClearInvestigations a cura del giornalista Lee Fang ha scoperto che la campagna di, ex vicepresidente e candidata alle ultime elezioni presidenziali americane per il Partito democratico (lo stesso che ha sostenuto al Congresso la legge contro) avrebbe finanziato un’ampia rete di influencer, proprio sue altre piattaforme, al fine di sostenere la candidatura della stessa, uscita poi sconfitta dal confronto con Donald Trump.