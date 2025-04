Sport.quotidiano.net - Sorpresa Arnautovic. La svolta in due mesi. Da esubero a decisivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel momento del bisogno, Markoha risposto presente. Numeri alla mano, è l’attaccante migliore dell’Inter neidi febbraio e marzo: 4 reti come Lautaro, ma con soli 287’ a disposizione contro gli 828’ dell’argentino. Esattamente quanto richiesto a chi gioca meno: efficacia nel minor tempo possibile. In termini di carriera, l’austriaco sa di essere agli ultimi anni. Il 19 aprile ne compirà 36 ed è alla stagione finale del contratto in vigore con l’Inter. Poche le chance di rinnovo, persino qualora dovesse viaggiare su medie realizzative uguali o addirittura migliori. La politica di Oaktree è molto più improntata sulla linea verde, rispetto alla precedente proprietà. Inoltre, il minutaggio ridotto è figlio di un’accurata gestione dei muscoli, che in passato hanno tradito il centravanti.