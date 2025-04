Frosinonetoday.it - Sora, “Io non TI mollo”

Leggi su Frosinonetoday.it

Tutto pronto per la celebrazione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che ricorre oggi 2 aprile. Il Comune di, in collaborazione con l’Associazione “Io non”, ha organizzato l’evento “Io non TI”, che si terra? venerdì 4 aprile 2025, presso il Campo Sportivo G.