Sony annuncia la fine della produzione di PS4 in Giappone

Dopo oltre un decennio di onorato servizio, la PlayStation 4 saluta ufficialmente il mercatose.Interactive Entertainment ha infatti terminato lae le spedizioni di PS4 e PS4 Pro in, come confermato in un aggiornamento pubblicato il 28 marzo 2024 sul sito ufficiale nipponico di PlayStation.Questo passo segna ladi un’epoca e lascia intuire che l’interruzione potrebbe estendersi presto anche al resto del mondo. Non si tratta di una sorpresa: con PlayStation 5 saldamente al centrostrategiae la PS5 Pro in arrivo il 7 novembre 2024, l’aziendase ha deciso di voltare pagina, focalizzandosi esclusivamente sulle piattaforme di nuova generazione.Un’eredità imponente: oltre 117 milioni di PS4 venduteta nel lontano febbraio 2013 e lanciata a novembre dello stesso anno, la PS4 ha rappresentato un cambio di paradigma per l’intero ecosistema PlayStation.