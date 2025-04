Ilfattoquotidiano.it - “Sono nato con la sindrome di Treacher Collins. Ho fatto pace col mio aspetto. Valeria Golino mi ha dato L’arte della gioia”: lo racconta Giovanni Bagnasco

Nel film targato Sky “” diinterpreta Ippolito, soprannomi“la cosa” ed è uno dei personaggi più interessanti. L’attore 25enne, in una intervista a Il CorriereSera, hato di aver accettato il suoe di avere due grandi passioni: la musica e il cinema.vive a Chianciano Terme e fa il giardiniere, quando può si lancia nei provini per il cinema. È stato già scritturato da Saverio Costanzo per “Finalmente l’alba”, ma era solo una comparsa. La grande occasione è arrivata con “” di.“Si è accovacciata, mi ha messo le mani sulle ginocchia – ha dettoricordando il suo provino – e io credo che sia magica e abbia qualche potere strano perché, senza che le chiedessi nulla, mi ha detto quello che avevo bisogno di sentirmi dire: ‘Il personaggio non è stupido, non ha disturbi cognitivi, è solo stato isolato per tanto tempo in una stanza’.