Ilfattoquotidiano.it - “Sono morta per 24 minuti, fluttuavo sopra il soffitto. Non capivo perché nessuno mi sentisse”: la scrittrice Tessa Romero racconta il suo “viaggio nell’aldilà”

“La prima cosa che ho sentito è stata immensa pace. Per la prima volta dopo tanto tempo, non c’era più dolore fisico o emotivo – la sofferenza era finita“. Inizia così il racconto straordinario di, sociologa e50enne residente nel sud della Spagna, che descrive la sua esperienza ai confini della vita, durata 24 lunghissimi. Tutto è accaduto alcuni mesi fa, durante un gesto quotidiano: accompagnare le figlie a scuola. Improvvisamente,ha avuto un malore, un sospetto arresto cardiaco improvviso. L’ambulanza è arrivata dopo 24. In quel lasso di tempo, come le hanno poi confermato i medici, il suo cuore aveva smesso di battere. Era clinicamente. Eppure, lei si sentiva “viva, sveglia e cosciente”.“Misentita profondamente sollevata, come se un peso enorme mi fosse stato tolto“, ricorda nel suo libro “24-Minutes on the Other Side: Living Without Fear of Death” (24dall’altra parte: vivere senza paura della morte).