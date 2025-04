Cesenatoday.it - Solidarietà, la raccolta di beni alimentari torna nei quartieri per aiutare le famiglie più fragili

Leggi su Cesenatoday.it

Sabato 5 aprile idel Comune di Cesena si mobilitano per un’importante iniziativa di: unaalimentare destinata alle persone e ai nuclei familiari del territorio in difficoltà. Un momento di condivisione e aiuto concreto per la comunità, che vede il coinvolgimento.