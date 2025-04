Digital-news.it - Sky Up The Edit: al Liceo Levi di Roma incontro sui Valori dello Sport con le Stelle del Tennis

Quarto appuntamento in presenza per Sky Up The, il progetto di Sky che offre agli studenti e studentesse tra gli 8 e i 18 anni l’opportunità di sviluppare le proprie competenze digitali.L’si è svolto questa mattina presso ilScientifico statale Primodi, di fronte a una numerosa platea di ragazze e ragazzi. Il dibattito ha visto la partecipazione del Ministro per loe i Giovani Andrea Abodi e del Presidente della Federazione Italianae Padel Angelo Binaghi, moderati da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia, insieme al direttore di SkyFederico Ferri. Il panel è stato inoltre arricchito dal contributo e dalle testimonianze di Flavia Pennetta, campionessa del, vincitrice degli US Open 2015 e commentatrice tecnica di Sky, e dalta Salvatore Caruso, commentatore tecnico di Sky