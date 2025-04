Ilveggente.it - Sinner a Roma in ottima compagnia: è già ufficiale

Leggi su Ilveggente.it

Impossibile che Janniksoffra la solitudine dietro le quinte degli Internazionali d’Italia: non sarà solo, ecco chi ci sarà insieme a lui.Allo scoccare del 13 aprile 2025 Jannikpotrà finalmente tornare ad allenarsi ufficialmente. Il suo coach “straniero” è già ripartito dall’Australia, il che ci fa presupporre che il team si sia radunato e che stia studiando, proprio in questo frangente, un piano d’attacco in vista del grande ed attesissimo rientro in campo.in: è già(LaPresse) – Ilveggente.itRientro che coinciderà, così ha voluto il destino, con l’inizio degli Internazionali d’Italia. Un torneo che ha avuto sin da sempre i riflettori puntati addosso, ma che adesso, alla luce dell’affaire, avrà ancor più rilevanza di quanta non ne abbia di solito.