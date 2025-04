Ilgiorno.it - Sicurezza a Milano, Sala: “Il cambiamento è in corso, gli effetti iniziano a vedersi. Maranza? Ragazzi che vanno seguiti ma se delinquono devono scontare pena”

, 2 aprile 2025 - "Ilè ine i suoi, sto parlando di". Con queste parole il sindaco di, Giuseppeè intervenuto sulle sue pagine social parlando delle due operazioni avvenute in giornata. "Questa mattina la Polizia locale ha sgomberato un'area nei pressi di via Bonfadini, dove c'erano più di 20 manufatti abusivi occupati da una trentina di persone rom - ha detto -, le baracche sono state demolite e si sta procedendo alla pulizia della zona e alla messa in". "Stamattina inoltre sono state eseguite 50 misure cautelari nei confronti di soggetti dediti a rapine, furti e ricettazione, i cosiddetti. Sonocheed educati ma seripetutamentela", ha ribadito .