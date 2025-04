Dayitalianews.com - Sicilia, credito al consumo, ok in Commissione all’Ars. Schifani: “Domande da metà maggio”

“Con il via libera di oggi inBilanciosiamo all’ultimo miglio per rendere operativo il provvedimento per ilal, che il mio governo ha pensato per sostenere la spesa delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli. La piattaforma informatica per l’inserimento delle richieste che saranno gestite dall’Irfis, infatti, sarà attiva dae quindi da quel momento si potrà accedere al beneficio”.Lo annuncia il presidente della Regionena, Renato, dopo l’approvazione all’unanimità in secondaall’Assemblea regionalena sul decreto attuativo della norma inserita nella manovra finanziaria, nella quale è stato previsto uno stanziamento di 30 milioni pe il 2025 e il 2026. Il sostegno prevede contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui prestiti al