Si parla di pace odiando l’Europa

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 2 aprile all’interno della rubrica Spigolaturedi Ermanno CorsiIl nuovo vertice della Casa Bianca non lo manda a dire, ma si fa vanto di dirlo in prima persona con tutta la possibile, irresponsabile sfrontatezza. Vance, vice Presidente Usa: ”Odioe mi ripugna salvarla”. Trump gli dà subito ragione con un “gli europei sono degli scrocconi e dei parassiti. Debbono restituire all’America gran parte delle risorse finanziarie che ci hanno succhiato”. Come reagire con personaggi investiti, almeno sulla carta, di grandi responsabilità pubbliche di portata internazionale? Si potrebbe pensare, almeno dall’insediamento a Washington a oggi, a quei personaggi di cui si dice che cento ne fanno e che, se tutto va bene, almeno una forse l’azzeccano.