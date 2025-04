Lanazione.it - Si fingono corrieri per farsi consegnare 100mila euro di scarpe di lusso: smascherati e denunciati

San Miniato (Pisa), 2 aprile 2025 – I carabinieri di San Miniato (Pisa) hanno denunciato un 53enne e un 44enne con l’accusa di tentata truffa, sostituzione di persona, falso commesso da privato e uso di atto falso. L'allarme è scattato quando il titolare del calzaturificio ha contattato la centrale operativa dei carabinieri, segnalando un tentativo sospetto di ritiro merce. I due uomini, presentandosi come, avevano cercato didiversi pancali didi marca, per un valore stimato di circa. Grazie alla perspicacia di un dipendente dell'azienda, insospettito dal loro comportamento e non riconoscendoli come gli incaricati abituali delle consegne, ha saggiamente rifiutato dila merce e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri di San Miniato, impegnati in un mirato servizio nella zona industriale, sono intervenuti con tempestività, rintracciando i due uomini a bordo di un furgone in brevissimo tempo.