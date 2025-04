Movieplayer.it - Shia LaBeouf, un documentario mostra le violenze e gli abusi ai suoi studenti: "Ha il mio pieno sostegno"

Leggi su Movieplayer.it

Il film mostrerebbe lefisiche dell'attore nei confronti di alcunidella sua scuola di recitazione gratuita poi chiusa nel 2020 Ildi Leo Lewis O'Neil intitolato Slauson Rec racconta l'ascesa e la caduta della scuola di recitazione gratuita cheha avviato nel 2018 presso lo Slauson Recreation Center di Los Angeles. O'Neil ha parlato per la prima volta a Vanity Fair del progetto, che ha potuto fare affidamento su 800 ore di filmati e che, secondo quanto riferito, include scene di violenza fisica dinei confronti dei membri del collettivo teatrale sperimentale.ha annunciato il collettivo teatrale al pubblico su Twitter in un post video del settembre 2018: "Non devi essere un attore; non devi .