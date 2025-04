Ilgiorno.it - Sfruttamento dei lavoratori ed evasione Iva: a Iperal Supermercati e della Kuehn+Nagel sequestrati 33 milioni

Milano, 2 aprile 2025 - Sequestro preventivo di oltre 33di euro nei confrontiS.r.l.(rispettivamente per 16.508.913,91 euro e 16.498.638,09 eseguito dal Nucleo di Polizia Economico FinanziariaGuardia di Finanza di Milano. Le società sono entrambe operanti in Lombardia, rispettivamente nel settoregrande distribuzione organizzata e degli spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, Dhl,deie caporalato: nuovo sequestro da 46,8di euro. Sentiti 1.000 autisti delle aziende satellite Illecita detrazione Iva Le due società, "al fine di abbattere il proprio carico impositivo e previdenziale e avvantaggiarsi del risparmio d'imposta risultante dalla illecita detrazione dell'Iva", avrebbero utilizzato "fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse, dalle proprie appaltatrici di servizi, a fronte di contratti di appalto, imponibili Iva, simulati per schermare una reale somministrazione di manodopera" è l'ipotesi investigativa a cui ha lavorato il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate.