Settanta milioni | così la Juve prende il nuovo bomber

Leggi su Sportface.it

Laè pronta are ildi euro, cifra monstre per l’ingaggio dell’attaccante voluto da GiuntoliComunque vada il finale di stagione per laè quasi probabile che in estate si vada incontro ad una nuova rivoluzione o quanto almeno all’arrivo di un attaccante. C’è da definire il futuro di Dusan Vlahovic ma il serbo è ormai un separato in casa. Seppur rilanciato da Tudor, c’è la spinosa questione del rinnovo a tener banco che con ogni probabilità lo porterà all’addio, per non andar via a zero nel 2026. Non ci sono i margini per una permanenza in bianconero, in quanto il serbo ha chiesto un cospicuo aumento, cosa che la dirigenza non ha nessuna intenzione di assecondare.Kolo Muani potrebbe restare ma è chiaro che andrà trovato unattaccante per sostituire l’ex Fiorentina.